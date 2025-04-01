Samsun'da sahile ölü yunus vurdu

AA

Samsun'da sabah saatlerinde sahile inen vatandaşlar, beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi, sahil yolunda yürüyenler, ölü yunus gördü.

Durum, polise bildirildi.

GÖMÜLMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, yunusun uzun süre önce öldüğü ve dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirlendi.

Ölüm nedeni saptanamayan yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.