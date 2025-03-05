Şanlıurfa'da 112 çalışanı telefon üzerinden boğulan bebeği kurtardı

İHA

Şanlıurfa'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gerekliliğini gözler önüne seren bir olay yaşandı.

Çocuğunu emziren bir anne, boğazına süt kaçan bebeğinin nefes alamadığını gördü.

Uzun süre çocuğuna müdahale eden anne, durumu çözemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

ENDİŞELİ ANNEYE YAPMASI GEREKENLERİ ANLATTI

Kadının Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki evine hızlıca ambulans yönlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Zehra Tankuş, anne ile telefonla konuşmaya devam etti.

Bebeğin 30 günlük olduğu bilgisini alan Tankuş, anneye sakin kalması gerektiğini ve yapması gerekenleri teker teker anlattı.

TELEFON ÜZERİNDEN TALİMAT VERDİ

Telefon başındaki görevli, bebeğin kol üzerine yatırılıp başı aşağıda olacak şekilde 5 kez sırtına vurulması gerektiğini anlattı.

Annenin talimatları tam detaylı uygulaması sayesinde Nilüfer bebek, öksürerek nefes almaya başladı.

30 GÜNLÜK BEBEK BOĞULMAKTAN KURTULDU

Çocuğun ağlamasıyla büyük bir rahatlık yaşandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar annenin bebeğini yan yatırılarak kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu.

Sağlık birimleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti.

112'NİN ÖNEMİ VURGULANDI

İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, acil durum çalışmasının soğukkanlılığının korunmasının ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden verilen talimatların uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, çağrı merkezi görevlileri ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde her yıl birçok hayatın kurtarıldığını belirtti.

PLAKET VERİLDİ

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, boğulma tehlikesi geçiren bebek için anneyi acil müdahale yapması konusunda yönlendiren paramedik Zehra Tankuş'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Yaşananları aktaran Zehra Tankuş, bir bebeğin daha hayatını kurtardıkları için hem mutlu hem de gururlu olduklarını belirtti.