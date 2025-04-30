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İHA

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yalnızca bu bölgeye özgü olarak yetişen karagülün hasadı başladı.

Karagül, bölgedeki seralarda yetiştirildikten sonra, çiçek, lokum, kahve, sabun ve dondurma gibi birçok ürüne dönüştürülerek farklı sektörlere kazandırılıyor.

KARAGÜL GÖRMEK İSTEYENLER AKIN EDİYOR

Karagül, siyah renge yakın koyu mor rengiyle dikkat çekerken, hem tarımsal üretimi hem de turistik değeri ile öne çıkıyor.

Halfeti'nin eşsiz doğası ve sessizliğiyle ünlü olmasının yanı sıra, karagülü görmek isteyen ziyaretçiler de bölgeye akın ediyor.

Yetiştiriciler, iklim ve toprak yapısına uygun şekilde yalnızca Halfeti'de yetişen bu özel çiçeği koruma ve üretimini artırma yönünde çalışmalarına devam ediyor.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, karagülün ilçe tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti.

Arıkan, "Karagülden, gerek kolonyası, parfümü, sabunu, çikolatası, reçeli ve şerbeti gibi birçok alanda farklı farklı çalışmalar ve ürünler yapıldı. Dolayısıyla hem ilçemizin tanıtımını katkıda bulunmak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar devam ediyor." dedi.

KARAGÜLE İLGİ BÜYÜK

Karagülden yapılan ürünler hakkında konuşan karagül üreticisi Devrim Tutuş, "Karagüllerden kolonya, lokum, kahve, sabun ve dondurma yapıyoruz. Sabah güneşin doğuşu ile beraber gülerimizi topluyoruz. Yeni Halfeti'de bulunan fabrikamızda işliyoruz. Yılda iki defa sap dönemine sahip, ilkbaharda ve sonbaharda 18-20 gün topluyoruz." dedi.