Şehit Polis Zekai Aktaş’ın adı, Erzurum’da hatıra ormanıyla yaşatılıyor

1995 yılında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Zekai Aktaş’ın ismi, memleketi Erzurum’da özel bir hatıra ormanıyla yaşatılıyor.

Şehidin, 2 yıl önce 90 yaşında vefat eden annesi Raile Aktaş, oğlunun anısını onurlandırmak için isminin bazı kurumlara verilmesinin yanı sıra bir hatıra ormanı oluşturulmasını vasiyet etmişti.

Şehidin adı, şehadetinin üzerinden geçen 4 yıl sonra Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir karakola verilmiş; ancak burası tasarruf tedbirleri nedeniyle 3 yıl sonra kapatılmıştı. Daha sonra, 2021 yılında ismi Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki polis merkezine verildi. Burada görevli personel, vefat eden şehit annesinin vasiyetini öğrenince, harekete geçti.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum-Ağrı kara yolunda tahsis edilen 20 dönümlük araziye, 22 Mayıs’ta 1000 fidan dikilerek “Şehit Polis Memuru Zekai Aktaş Hatıra Ormanı” kuruldu. Bu anlamlı çalışma ile şehit annesinin vasiyeti yerine getirilmiş oldu.

"VASİYETİNİ ÖĞRENEN POLİSLER, BÖYLEBİR PROJE BAŞLATTI"

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, şehitlerin anısını yaşatmak adına ekiplerin büyük bir hassasiyetle çalıştığını ifade etti:

Zekai Aktaş, yol uygulaması esnasında şehit oldu. Daha önce ismi polis merkezimize verilmişti ancak annesinin, oğlunun adına hatıra ormanı oluşturulmasını istediğini öğrenen arkadaşlarımız bu projeyi başlattı.

“Güzel bir orman ortaya çıktı, dikilen fidanların zamanla yeşeren ağaçlara dönüşmesini umut ediyoruz” diyen Yırtar, “Aradan 30 yıl geçmesine rağmen acı halen taze. Kardeşleri annelerinin vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük mutluluk duydu. Onların sevinci bizim de sevincimiz oldu” diye konuştu.

"FİDAN DİKİM GÜNÜ BURASI BAYRAM YERİNE DÖNDÜ"

Şehidin 63 yaşındaki emekli makinist abisi Mükremin Aktaş, polis ekiplerinin annelerinin son arzusunu gerçekleştirmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni Asri Mezarlığı’ndaki Polis Şehitliği’nde yatan kardeşi Zekai Aktaş’ın anısına yapılan bu çalışma aile için çok değerli.

“İsmine Gölbaşı’nda bir karakol verildi, aile olarak bundan mutluyduk ama annem, oğlunun adının bir hatıra ormanında yaşatılmasını çok arzuluyordu” diyen Aktaş, şunları söyledi:

Polis merkezinden aradılar ve böyle bir projeleri olduğunu söylediler. Orman Bölge Müdürlüğü alanı uygun gördü. Fidanların dikildiği gün burası bayram yerine döndü. Polisler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte gelerek hatıra ağaçları diktiklerinde çok duygulandık. Biz de bu ormanı yaşatmak için üzerimize düşeni yapacağız. Defalarca ziyaret ettim, takibini sürdüreceğiz. İnşallah bu ağaçlar büyüyüp yeşil bir alan oluşturacak.

Rahmetli annelerinin, vefatından önceki en önemli dileklerinden birinin gerçekleştiğini ifade eden Aktaş, “Eğer annem hayatta olsaydı, gözyaşlarını tutamaz, mutlaka buraya gelmek isterdi” diye ekledi.