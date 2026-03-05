Konya’da tarihi camide 'Ümmet İftarı' geleneği yaşatılıyor

Konya kent merkezinde bulunan Kapu Camisi’nde her Ramazan ayında düzenlenen “Ümmet İftarı” programı, farklı kesimlerden vatandaşları aynı sofrada buluşturuyor.

Caminin içinde ve avlusunda kurulan uzun iftar sofralarında gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlara ikram ediliyor.

ESNAFIN DESTEĞİYLE HAZIRLANAN İFTAR

Caminin bulunduğu Bedesten Çarşısı esnafının katkılarıyla hazırlanan iftar sofraları, Ramazan boyunca yoğun ilgi görüyor. İftara katılan Müslümanlar, aynı ortamda oruçlarını açarak birlikte dua ediyor ve ibadetlerini gerçekleştiriyor.

"RAMAZAN'IN BEREKETİNİ BURADA GÖRÜYORUZ"

İftara katılan vatandaşlardan Recep Kırımlı, bu geleneğin Konya’da yıllardır sürdürüldüğünü belirterek Ramazan'ın manevi atmosferini burada daha güçlü hissettiklerini söyledi.

Kırımlı, “Bu çevredeki esnaf arkadaşların desteğiyle iftar veriliyor. Biz de zaman buldukça ramazanı camilerde değerlendirmek adına bu berekete ortak oluyoruz.” dedi.

ZENGİN-FAKİR AYNI SOFRADA BULUŞUYOR

İftara katılan Mustafa Koruyucu da programın toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

İftara katılacak vatandaşların ikindi vakti camiye gelmeye başladığını anlatan Koruyucu, bazı kişilerin iftar öncesinde Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiğini, iftardan sonra ise akşam namazını kılarak teravih vaktini beklediğini dile getirdi.

Koruyucu, “Bu çok eski bir gelenek. Dünyadaki bütün mescitler aslında Mescid-i Nebevi’nin bir yansımasıdır. Burada gördüğümüz birliktelik geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ GENÇLER DE DESTEK VERİYOR

İftar sofralarının hazırlanmasında gönüllüler de aktif rol alıyor. Lise öğrencisi Mustafa Bulamaz, iftardan yaklaşık 25 dakika önce camiye gelerek hazırlıklara yardımcı olduğunu söyledi:

Simit, su, hurma, zeytin, peynir ve çay gibi iftariyelikleri dağıtıyoruz. İftarın ardından caminin süpürülmesine yardım edip temizliğini yapıyoruz. Herkes buradaki iftardan yararlanabiliyor. O yüzden çok güzel bir program.