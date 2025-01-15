Sinop’ta 112'ye asılsız ihbar yapanlara ceza yağdı

İHA

Acil durumlar için hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan gereksiz aramalar, yardıma muhtaç kişilere ulaşmayı zorlaştırıyor.

Yetkililer, bu tür asılsız ihbarların hayati müdahalelerde zaman kaybına neden olduğunu ve acil servislerin verimliliğini düşürdüğünü belirtiyor.

Tüm bunlara rağmen bazı insanlar yine de asılsız ihbarlarına devam ediyor

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 2024 verileri de, gelen gereksiz aramaların boyutlarını gözler önüne serdi.

1 YILDA 262 BİN ÇAĞRIYA YANIT VERİLDİ

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2024 yılında 262 bin 597 adet çağrıya yanıt verdi.

Sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD, orman yangını ve sahil güvenlik ihbarlarını tek bir numara altına toplayarak vatandaşların acil durumlarda daha hızlı ve etkili hizmet alınmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, yıl içerisinde aylık ortalama 21 bin 883 çağrı aldı.

ASILSIZ İHBAR YAPAN 17 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

7/24 esasına göre çalışan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli, yeni nesil 112 yazılım sisteminin kullanıldığı çağrı merkezine düşen çağrılar, ortalama 3,22 saniye gibi kısa sürede cevaplandı.

2024'te Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbar ve gereksiz aramalar ile meşgul ettiği tespit edilen 17 kişiye, toplamda 41 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

YANLIŞ ARAMA SAYISI DA OLDUKÇA YÜKSEK

2024 yılında, 112 Acil Çağrı bilincini oluşturmak ve gereksiz çağrılara dikkat çekmek amacıyla okullarda öğrencilere ve öğretmenlere bin adet broşür dağıtımı yapılarak sunumlar yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan gereksiz aramaların büyük bir kısmını yanlışlıkla yapılan aramalar oluşturdu.

"YALNIZCA GERÇEK ACİL DURUMLARDA ARAYIN"

Bu nedenle yanlışlıkla yapılan aramalar konusunda vatandaşlardan daha dikkatli olunmaları istenirken, yalnızca gerçek acil durumda 112 hattının aranması talep edildi.

Açıklamada, “112 Acil Çağrı hattını arayan vatandaşların ekiplerin olay yerine en kısa sürede ulaşabilmesi için adres bilgilerini çağrı karşılayan personele doğru ve eksiksiz olarak aktarması gerekmektedir. Telefon, SMS, E-call (uyumlaştırılmış araç içi acil çağrı sistemi), Engelsiz 112 uygulaması, ihbar.ng112 web adresi üzerinden de acil çağrı merkezine ihbarda bulunulabileceği unutulmamalıdır.” denildi.