Sivas'ta üniversite öğrencisi ehliyet sınavında dua ile heyecanını yendi

İHA

Sivas'ta İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Kürşat Duruer, ehliyet alabilmek için sürücü kursuna yazıldı.

Direksiyon sınavı esnasında heyecanlanan 20 yaşındaki Duruer, direksiyon eğitmeninden sure okumak için izin istedi.

İNŞİRAH SURESİ'Nİ OKUMAYA BAŞLADI

İzin alan genç, 'zorluklarla birlikte kolaylığın da olduğu ve sabredenler için güzel sonuçlar elde edileceği' anlamına gelen İnşirah Suresi'ni okumaya başladı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar eğitmeni tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Duruer, sınavı başarıyla tamamlarken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"DUA OKUYARAK RAHATLATABİLİRLER"

Sınav heyecanını yenmek için sure okuduğunu ifade eden Kürşat Duruer, "Sınav esnasında hocalarım ne okuduğumu sordular. Ben de ilahiyat öğrencisi olduğumu söyledim. Sürücü kursundaki hocamın tavsiyesiyle dua okumamı istediler. Ben de içimin rahatlaması için dua okudum. Biraz heyecanlanmıştım ama dua okumak beni rahatlattı. Dua okuduktan sonra çok şükür sınavda da başarılı oldum. Sınav esnasında İnşirah Suresi'ni okumuştum. Özellikle gençlere örnek olmak çok iyi hissettirdi. Sınav esnasında heyecanlanan arkadaşlara da tavsiyem, kendilerini dua okuyarak rahatlatabilirler" dedi.

"HEYECANINI YENMİŞ OLDU"

Görüntülerin sosyal medyada büyük beğeni topladığını söyleyen direksiyon eğitmeni Özkan Karaoğlu şöyle devam etti: