Sivas'ta yüzlerce kuzunun annesiyle buluştuğu an

İHA

Baharın gelişiyle birlikte Sivas’ın Ulaş ilçesindeki TİGEM'e ait Ulaş Tarım İşletmesi'nde renkli anlar yaşandı.

Kış aylarında doğan yüzlerce kuzu, annelerinden ayrı geçirdikleri günlerin ardından, yeşeren meralarda yeniden bir araya geldi.

Her yıl nisan ayında yapılan "koyun-kuzu buluşması", bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle mayıs ayında gerçekleştirildi.

YÜZLERCE KUZU ANNELERİNE KOŞTU

Günü annelerinden ayrı geçiren yüzlerce kuzu, kapıların açılmasıyla anneleriyle buluştu.

Kuzuların kokularından tanıdıkları anneleri ile buluşması eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Buluşma anı dron ile havadan görüntülendi.

"BU SENE 19 BİN 500 KÜÇÜK BAŞIMIZ VAR"

İşletme hakkında bilgiler veren Ulaş TİGEM Müdürü Ali Ceran, "Toplam 71 bin 427 dekar tarım arazisinin 50 bin dekarı tarla faaliyetleri için kullanılmakta diğerleri ise kültür dışı ve mera alanı olarak kullanılıyor. İşletmemizde küçükbaş koyun ve köpek yetiştiriciliği yapılıyor.

Küçükbaşta Kangal Akkaraman dediğimiz bu bölgede kendini öne çıkarmış verim açısından et ve süt kombinasyonu olan diğer mevcut koyunlara göre kaburga sayısı fazla verimli olan bir ırk yetiştiriyoruz. Bu sene 7 bin 700 ana olmak üzere toplam 19 bin 500 küçükbaşımız var" dedi.

"HER BULUŞMADA İLK ANKİ HEYECANI YAŞIYORUZ"

Koyunların kuzularını kokusundan bulduğunu ifade eden Ceran, "Kuzular annelerini hem seslerinden hem kokularından hızlı bir şekilde duyuları ile birlikte bulup annesine kavuşuyor. Kuzularımızı şu anda meralarımızda da otlatıyoruz.

Biz her ne kadar eskiden beri bu işin içinde olsak da her gördüğümüz kuzu-anne buluşmasında ilk gördüğümüz heyecan ve sevinci yaşıyoruz.

"ANNELİK DUYGUSU VE YAVRU HİSSİYATIYLA GERÇEKLEŞEN BİR AN"

Kuzu-anne buluşması doğal olduğu gibi gösterişten uzak ve hayvanların fıtratına uygun olarak annelik duygusu ve yavru hissiyatı ile gerçekleşen bir andır.

Şahit olduğumuz en güzel sahnelerden bir tanesi de anne-kuzu buluşmasıdır" dedi.