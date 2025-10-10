Tedavisinin ardından kahvehane bağımlısı olan karga Muğla'da maskot oldu

İyileşen karga, mahallelinin yanından ayrılmıyor...

Muğla'nın Datça ilçesinde İskele Mahallesi’nde kuaför Ayşegül Erdem, kızının arkadaşından bakımı yapılamayan yavru kargayı alarak veterinere götürdü ve tedavisini yaptırdı.

SABAH KAHVEHANEDE GECELERİ KUAFÖRDE

Kuyruğu ve kanadının bir kısmı olmayan Rıfkı isimli karga, kuaför dükkanındaki kafesinde geceleri kalıyor, gündüzleri ise yan taraftaki kahvehanede dolaşıp, masaların altında vakit geçiriyor.

Müşteriler ayrıldıktan sonra karga, tekrar kuaför dükkanındaki kafesine dönüyor.

''YARALIYDI SAĞ BACAĞINDAN''

Kargayı kızının arkadaşının getirdiğini ifade eden Ayşegül Erdem, "Yaralıydı sağ bacağından. Köpek veya kedi ısırmış galiba. Onlar bakmışlar ama kuyrukları, kanatları kötü olmuş.

Sonra veterinere götürdük. Veteriner 'Kanatları, kuyrukları tek tek çekilecek ki yeni kuyruğu çıksın' dedi.

Kuyruk kısmı bir nebze olsun yenilendi ama kanat kısmını çekemiyoruz.

''SON MASAYA KADAR BEKLİYOR''

Aşağı yukarı 3 aydır da bizde. Geceleri kafeste, gündüzleri de hemen açtığımız zaman fısıltıya kahveye gidiyor.

Akşamüzeri de son masaya kadar bekliyor, kahvehane boşaldıktan sonra da dükkana geliyor." diye konuştu.

''BÜTÜN GÜN KAHVEHANEDEKİLERLE SOHBET EDİYOR''

Ayşegül Erdem'in kızı Beril Erdem ise dükkana geldiğinde kargayla ilgilenmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Her sabah geldiğinde kafesinden çıkarıyoruz, salıyoruz. Yan tarafımızda kahvehane var, koştura koştura oraya gidiyor.

Bütün gün oradakilerle sohbet ediyor, geziyor. Akşam yine yanımıza geliyor.

''SAHİBİNİ ANLIYOR VE SEVİYOR''

Biraz oynuyorum, seviyorum. Sonra yine kafesine alıyorum, günlerimiz böyle geçiyor.

Ama çok zeki ve akıllı. Sahibini anlıyor ve seviyor. En çok da kedi mamasını seviyor." dedi.