Tekirdağ'da denize giriş yasaklandı: Karadan ve denizden uyarılar yapılıyor Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde fırtına ve dalga nedeniyle denize girmek yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşlar plaja akın etmesi üzerine, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri karadan ve denizden uyarı yaptı.