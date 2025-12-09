Tekirdağ'da yaban domuzunun fotokapanla savaşı: Söküp parçalamaya çalıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'da bulunan Ganos Dağları'nda yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapana yaklaşan yaban domuzu, ilk etapta kamerayı bağlı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Uzun süre fotokapanın kemeri ve gövdesiyle uğraşan domuz, çabalarına rağmen başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.

BİR HAFTA SONRA GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık bir hafta sonra aynı noktaya yeniden gelen yaban domuzu, bu kez daha kararlı davrandı.

Fotokapan kamerasını kurulu olduğu alandan sökmeyi başaran domuz, kamerayı aldıktan sonra uzun süre parçalamaya çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaban domuzunun fotokapanla verdiği mücadele, ironik bir şekilde hedef aldığı kamera tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ortaya çıkan görüntüler, yaban hayatındaki merak ve gücün ne kadar etkileyici olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.