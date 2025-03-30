Tokat'ta kahve içtikleri dükkana helallik notu ve 100 lira bıraktılar

DHA

Tokat’ın Behzat Bulvarı’nda kahvehane işleten Hasan Zafer Demirkol, Ramazan ayı dolayısıyla gündüz saatlerinde yalnızca dinlenmek isteyen vatandaşlara hizmet verdiği işyerine öğleden sonra geldiğinde şaşırtıcı bir durumla karşılaştı.

HELALLİK NOTU VE 100 LİRA BULDULAR

Demirkol, masada bir peçeteye yazılmış not ve yanına bırakılmış 100 TL’yi buldu. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Demirkol, bir erkek ve bir kadının kahvehaneye girdiğini, kadının ocak başına geçip Türk kahvesi yaparak içtiklerini ve ardından yazdıkları notla birlikte parayı bırakıp ayrıldıklarını gördü.

"İLK KEZ BAŞIMIZA GELİYOR"

Hasan Zafer Demirkol yaşadığı olayı şu şekilde anlattı:

Ramazan dolayısıyla iş yerimiz iftara kadar kapalı. Fakat sabah saat 09:00’dan itibaren vatandaşlarımızın oturup sohbet edebilmesi ve abdest alıp camiye gidebilmeleri için kapıları açıyoruz. Bugün öğleden sonra işyerime geldiğimde masada bir not ve 100 TL buldum. Sanırım yolculuk yapan bir çiftti. Kıraathaneye girip kendileri kahve yapmış, su içmiş ve ardından bize not bırakıp paralarını bırakıp gitmişler. Notta 'Abi, yolcuyuz, geldik kimseyi bulamadık. Kendimize iki kahve yaptık, su aldık, termosumuza da biraz su koyduk. Hakkınızı helal edin' yazıyordu. Güvenlik kamerasını izleyince gerçekten de notta yazdığı gibi bir erkek ve bir kadın kahvelerini içip, yollarına devam etmişler. Gerçekten bizi şaşırttı.

Hasan Zafer Demirkol, yaşadıkları bu benzersiz deneyimin kendilerine unutulmaz bir anı bıraktığını ve bu tür olaylarla nadiren karşılaştıklarını belirtti.