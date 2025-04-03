İHA

Tokat’ta geleneksel kuyumculuk sanatının en özel örneklerinden biri olan Tokat bileziği, altının yanı sıra artık gümüşle de üretilmeye başlandı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından başlatılan çalışma ile üç asırlık bilezik sanatı, yeni nesillere aktarılmaya devam ediyor.

Kuyumculuk atölyesinde titizlikle işlenerek bir haftada üretilen gümüş bilezikler, kadınların ilgi odağı oldu.

BİLEZİĞİN YAPIMI 1 HAFTA SÜRÜYOR

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Atölyesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren öğretmen Salih Tamar, gümüş bileziklerin büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

Yaklaşık 2 yıl önce kuyumculuk atölyemizi kurduk. Burada iki ustamızla birlikte Tokat bileziğinin üretimine başladık. Öncelikle ustalarımıza bu özel bileziğin yapımını öğrettik. Son zamanlarda gümüşe olan talebin artmasıyla birlikte Tokat bileziğini gümüşten de üretmeye karar verdik. Geleneksel işçilik tekniklerini kullanarak gümüşe uyguladık ve büyük bir ilgiyle karşılaştık. Bileziğin yapımı yaklaşık 1 hafta sürüyor. Tel örgüsü, kesimi ve kalem atması gibi aşamaların tamamlanması bu süreyi gerektiriyor. Amacımız, bu sanatı ve mesleği gelecek nesillere aktarmak.

"TOKAT BİLEZİĞİNİ YAPAN SAYILI KİŞİLERDEN BİRİ OLDUM"

Tokat bileziği ustalarından Şirin Sapmaz ise geleneksel kuyumculuğun kadınlar tarafından da icra edilmeye başlamasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde gümüş işçiliği ile başladım. Ustam Nurettin’i saygıyla anıyorum. Kendisi bize Tokat bileziğinin gümüş işçiliğini öğretti. Bu mesleği kadınlar olarak öğrenmek bizim için büyük bir ayrıcalık oldu. Tokat’ta bu bileziği yapan sayılı kişilerden biri olmak gurur verici. Kuyumculuk, geleneksel olarak erkeklerin yaptığı bir meslek olarak biliniyordu ancak artık kadınlar da bu alanda yer alıyor. Oldukça sabır gerektiren bir iş, ancak kadınlara çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabır ve emek isteyen bir süreç. Ürettiğiniz bileziği bileğinize takmak ve bunun Tokat bileziği olması büyük bir mutluluk. Zor ama sonunda ortaya çıkan eser tüm emeğe değer.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, bileziğin geleneksel üretim tekniklerini koruyarak yeni ustalar yetiştirmeyi ve mesleği geleceğe taşımayı amaçlıyor.