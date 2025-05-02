İHA

Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için 21 tonluk koruma.

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına 21 tonluk dev betonlar döşeneceği belirtildi.

DALGALAR MADDİ HASARA YOL AÇMIŞTI

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Trabzon Faroz Balıkçı Limanı'nda, dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi ve binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü.

Dalgaların limana ulaşması sonucu balıkçı teknesi de suya gömülmüştü.

LİMAN KORUMASI GÜÇLENDİRİLECEK

Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, harekete geçerek Faroz limanı için yaklaşık 400 milyon TL'lik ödenek sağlayıp limanı dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışmalara başladı.

Limanın arka kısmına her biri 21 tonluk dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken, çalışmaların yaklaşık 2 yıl süreceği öğrenildi.

"TAHMİNEN ÇALIŞMALAR İKİ YIL SÜRECEK"

Yapılacak çalışma için araçların limana gelip gitmesi için limanın arka kısmına doğru yol yapımına başlandı.

Yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı limanın geçmişte büyük zarar gördüğünü kaydeden Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, şöyle konuştu:

Daha önce olumsuz hava şartlarından dolayı limanımızda büyük tahribatlar oluştu. Olumsuz hava şartlarının ilkinde 3, ikinci hava koşullarında 2 teknemiz batmıştı. Bunun yanı sıra onlarca ağlarımız denize gitti büyük maddi hasarlar oluştu.



Balıkçılarız denize çıkamadılar. İlkinde üç arkadaşımız ikincisinde ise iki arkadaşımız denize sürüklendi. Bir arkadaşımızın kolu, köprücük kemiği kırıldı. Bir arkadaşımız iki teknenin arasına sıkıştı, böbreğinin birini kaybetti. Maalesef böyle kazalar da yaşadık.



Konuyla ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda limanımızın arka kısmı tamamen beton bloklarla yenilenecek. Dev dalgalar bize büyük zararlar verdi.



Büyük teknelerimiz battı, hasar büyük oluşunca sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Çalışmalara başlandı betonların dökülmesi için şantiye kuruluyor. Tahminimiz çalışmalar iki yıl sürecek, iki yılın sonunda teslimi yapılacak.

"21 TONLUK DEV BETONLAR KULLANILACAK"

Dev dalgaların limana zarar vermemesi için 21 tonluk beton bloklar kullanılacağını belirten Candeğer, şu ifadeleri kullandı: