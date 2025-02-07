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Trabzon'da fren yerine gaza basan sürücü

Trabzon'da fren yerine gaza basan sürücü Fren ve gaz pedalını karıştıran T.Ş.'nin otomobili, sitenin bahçesine düştü. O anlar kameraya yansırken, sürücü T.Ş. ile oğlu kazadan yaralı kurtuldu.