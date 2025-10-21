Türkiye'ye altıncı defa gelen Amerikalı çiftin son durağı Hakkari oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyayı gezdiler, Türkiye'den kopamadılar...

Yıllar önce emekli olduktan sonra dünya turuna çıkan ve bu süreçte 50 farklı ülkenin kültürünü yerinde deneyimleyip ölümsüzleştiren Amerikalı çift, Türkiye’ye 6’ncı kez gelerek farklı illeri gezdi.

SON DURAKLARI HAKKARİ OLDU

Ülkede gezilerini tamamlayan çiftin son durağı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi oldu.

Türkiye’yi çok sayıda ülkeyle kıyaslayan çift, gördükleri diğer ülkelerden farklı olarak hiçbir yerin Türkiye kadar güzel olmadığını ve Türk insanlarının misafirperverliği ile sıcaklığının eşsiz olduğunu dile getirdi.

FOTOĞRAFLARINA TÜRKÇE NOTLAR YAZDILAR

Çiftin, fotoğrafladıkları anların altına Türkçe notlar düşmesi dikkat çekti.

Çocuk, yetişkin psikoloğu ve öğretmen olan emekli Carole Davis (77), ''15 sene boyunca çocuk psikolog ve yetişkinler psikoloğuydum. 15 sene de öğretmenlik yaptım.

Emekli olduktan sonra kitaplar yazmaya başladım.

''MİSAFİRPERVERLİKLERİ BAMBAŞKA''

İlk gezdiğim ülke Japonya’ydı ve Türkiye’ye 6 farklı yılda geldim.

Özellikle Doğu’daki insanları çok seviyorum çünkü misafirperverlikleri bambaşka.

50 ülkeyi gezdikten sonra da son durağımız yine Türkiye oldu." şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERDE''

Gezdikleri ülkeler arasında en çok Türkiye'yi beğendiklerini ifade eden 82 yaşındaki Brud Joslin ise yine Türkiye'ye gelmelerinin en büyük sebebinin Türk milletinin samimiyeti, sıcaklığı ve iyiliği olduğunu söyledi.

Joslin, "Türkiye’nin doğası harika. Simidi, baklavası, yani tatlılarınız çok güzel.

Tüm dünya ülkelerine göre Türkiye bizim için çok özel bir yerde." ifadelerini kullandı.