Tuzla Palas Gölü’nde doğanın sanatı: Suların oluşturduğu izler 'hayat ağacını' andırdı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında bulunan Tuzla Palas Gölü, bu yılki yoğun yağışların ardından dikkat çekici bir doğa manzarasına sahne oldu. Gölü besleyen suların oluşturduğu doğal desenler, drone'la çekilen görüntülerde ağaç dallarını andıran görüntüler oluşturdu.

YAĞIŞLAR HAVZAYI CANLANDIRDI

Bu yıl son yılların en yüksek yağış miktarlarından birini alan göl havzasında, çevredeki karların erimesiyle birlikte irili ufaklı su akıntıları oluştu. Dağlardan ve çevredeki alanlardan gelen sular derelerle birleşerek göle ulaştı.

Göl çevresinde oluşan bu akış izleri, yukarıdan bakıldığında dallar halinde yayılan bir ağacı andıran şekiller ortaya çıkardı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Drone'la kaydedilen görüntülerde, göle doğru ilerleyen su yollarının oluşturduğu doğal desenlerin belirgin şekilde ortaya çıktığı görüldü. Bu görüntüler, bölgeyi ziyaret eden doğa meraklılarının da ilgisini çekti.

KUŞLAR İÇİN ÖNEMLİ YAŞAM ALANI

Biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Tuzla Palas Gölü, çok sayıda kuş türü için konaklama, beslenme ve üreme alanı olarak önem taşıyor.

"HAYAT AĞACI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI"

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, bölgede etkili olan yağışların göl havzasını yeniden canlandırdığını söyledi.

Özdemir, geçmişte büyüklerinden bu tür şekillerin oluştuğunu duyduklarını belirterek, “Dedelerimiz ve babalarımız bu görüntülerden bahsederdi ama biz bu kadar netini ilk kez görüyoruz. Bu yılki yağışlarla birlikte ‘hayat ağacı’ yeniden gölümüzde görsel bir şölen sundu.” dedi.