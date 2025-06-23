Uzmanlardan boğulma vakalarını önlemek için dikkat edilecekler

Yaz mevsiminde boğulma vakalarının önüne geçmek için uzmanlar, rüzgarlı havalarda, yasak yerlerde ve cankurtaran bulunmayan noktalarda denize girilmemesi, akıntıya kapılınca panik yapılmaması, suyun üzerinde kalmaya çalışarak kıyıya paralel yüzülmesi uyarısında bulundu.

Uzmanlar, boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyenlere de panik yapmamasını, sudaki kişiye arkadan yaklaşmasını ve koltuk altından çekerek kıyıya getirmesini önerdi.

Karadeniz'de boğulma vakalarına ilk sırada rip akıntıları neden olurken, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların dikkat etmesi gereken kurallar sıralandı.

HAYAT KURTARACAK UYARILAR

Uzmanların hayat kurtaracak uyarılarından bazıları şöyle:

- Uyarı levhalarına dikkat edin.

- Denize girmenin yasak olduğu yerlerde kesinlikle suya girmeyin.

- Rüzgarlı havalarda, denizin dalgalı olduğu anlarda, cankurtaran bulunmayan sahillerde denize girmeyin.

- Akıntıya kapıldığınızda panik yapmayın.

- Suyun üzerinde kalmaya çalışın.

- Rip akıntısı (çeken akıntı) kıyıdan açığa doğru çekildiği için kıyıya doğru değil, denize paralel yüzün.

- Tek başınıza yüzmeye gitmeyin, yardım alabileceğiniz kıyıda sizi bekleyenler veya gözleyenler olsun.

KURTARAN KİŞİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalar ise şöyle:

- Boğulma tehlikesi geçireni kurtarmak isteyen kişi de panik yapmamalı.

- Sudaki kişiye arkadan yaklaşmalı.

- Koltuk altından çekerek rip akıntısının bulunduğu alandan paralel yüzerek çıkılmalı.

- Boğulma tehlikesi geçiren kişi sahilde kesinlikle sırt üstü yatırılmamalı.

- Yan şekilde yatırıldıktan sonra karnındaki su boşaltılmalı.

- Su boşaldıktan sonra suni teneffüs yaparak hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilmeli.

RİP AKINTISI NEDİR?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun, rip akıntılarının özellikle kumsal kıyılarda deniz suyunun açığa doğru dönerken zemindeki kumları da bulandıran bir akıntı olduğu için "kum göçmesi" olarak bilindiğini söyledi.

Akıntıya kapılan insanların "Beni yakaladı, şimdi aşağı çekecek ve boğacak" diye düşündüklerini belirten Uzun, "Bu akıntılar derine doğru çekmez açığa doğru çeker. Bunun için de bunlara 'çeken akıntı' adı veriliyor." dedi.

Denizlerdeki rip akıntısının yeteri kadar bilinmemesi ve rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girilmesi sonucu her yıl boğulma vakalarının yaşanabildiğine işaret eden Uzun, bu konuda vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Uzun, "Rip akıntıları kıyıdan açığa doğru hareket eden, genişliği birkaç metre ile 15-20 metre arasında, uzunluğu ise en fazla 300-400 metre sonra son bulan akıntılardır. Rip akıntıları oldukça hızlı ve kısa süreli akıntılardır." ifadelerini kullandı.

"OLİMPİK YÜZÜCÜLER BİLE KARŞI KOYAMAZ"

Rip akıntılara olimpik yüzücülerin dahi karşı koyamayacağını vurgulayan Uzun, denize girecek herkesin rip akıntıyı bilmesi, bilmeyenlere de öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzun, yerel yönetimlerin bazı bölgelerde rip akıntısı riskine karşı uyarı tabelaları yerleştirdiğini belirterek, "Rip akıntısı sadece Karadeniz'e özgü bir akıntı değildir. Dalga düzenini bozan herhangi bir fiziksel engelin bulunduğu yerlerde gerçekleşebilmektedir. Rip akıntısına karşı halkımızın uyanık olması lazım. Denize gidenlerin dalgalı havada mutlaka kıyıda onları bilen bekleyen birilerinin bulunması önemlidir. Mutlaka cankurtaranların bulunduğu kumsallardan, plajlardan denize girilmesi önemlidir." diye konuştu.

"RÜZGARLİ VE DALGALI HAVADA DENİZE GİRMEYİN"

Karadeniz'in dalgalı ve hırçın olarak bilinse de her zaman böyle olmadığını dile getiren Uzun, tüm denizlerde dalga olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: