Van'da flamingolar jandarmaya emanet

Van'da jandarma ekipleri, "kuş cenneti" olarak bilinen Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları korumak için çalışma yürüttü.
İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımına göre, jandarma ekipleri, yaban hayatını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gölde konaklayan flamingoların yaşam alanlarını kontrol eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında önlemleri artırdı.
ERÇEK GÖLÜ ÇEVRESİNDE DEVRİYE
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Erçek Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince, Erçek Gölü çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.