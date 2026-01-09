Van'da kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içtiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kentte geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Erciş ilçe merkezinde de kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı.

KARDA ÇAY KEYFİ

Kar yağışı kimi vatandaşlar için çileye dönüşürken; ilçede esnaf, kar kütlelerinin arasında masa kurup, çay içerek sohbet etti.

"İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

İlçede 20 yıldır çay ocağı işlettiğini belirten Fırat Kandemir, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı oldu. Kar kalınlığı merkezde yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı.

Biz de bazı esnaf arkadaşlarla işletmemin önündeki boş alanda masa kurduk, etrafını kar kütleleriyle ördük.

Bu ilginç görüntü çevredeki insanların da dikkatini çekti. Çalışmamızdan sonra müşteri sayımız arttı." dedi.