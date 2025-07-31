Vantilatör bu teknikle klimaya dönüşüyor! Serinlik etkisi 10 katına çıkıyor

Giderek artan hava sıcaklıklarıyla baş etmek isteyen pek çok kişi ya klima ya da vantilatör kullanımına ihtiyaç duyuyor.

Evinde klima bulunmayanlar ise vantilatör ile serinlemeye çalışırken serinlik etkisini artırmak için çeşitli yöntemler uygulanıyor.

Her ne kadar klimaya alternatif olarak en yaygın yöntem olarak kullanılsa da vantilatörler aslında havayı soğutmaz yalnızca hareket ettirir.

Oluşturduğu hava akımı sayesinde terin buharlaşmasını hızlandırır, bu da geçici bir serinlik hissi yaratır. İşte, bu noktada uygulayacağınız havlu yöntemi bakın bu etkiyi nasıl 10 katına çıkarıyormuş…

ETKİSİ 10 KATINA ÇIKIYOR!

Yaz sıcakları bastırdı, ama klima yoksa veya yüksek elektrik faturaları gözünüzü korkutuyorsa çözüm düşündüğünüzden çok daha yakın olabilir.

Evdeki basit malzemelerle, sıradan bir vantilatörü birkaç dakika içinde adeta mini klimaya dönüştürmek mümkün! Hem pratik, hem ekonomik, hem de serinliği anında hissedilir düzeyde.

Tek ihtiyacınız olan şeyler:

1 adet kalın havlu,

1 kap soğuk su,

ve bir adet derin dondurucu.

Öncelikle havluyu su dolu kaba batırın ve fazla suyunu sıktıktan sonra dondurucuya yerleştirin. Tamamen donduktan sonra, bu buz gibi havluyu vantilatörünüzün arka kısmına sabitleyin.

Vantilatör çalıştıkça, havlunun yaydığı soğuklukla ortam birkaç derece düşecek ve size 30 ila 60 dakika boyunca gerçek bir serinlik etkisi sunacak.