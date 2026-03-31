Yapay zekalı 1 Nisan şakaları: ChatGPT'den şaka fikirleri

Günümüzde 1 Nisan, sadece basit şakalardan ibaret olmaktan çıkıp yaratıcılığın ön planda olduğu bir eğlence gününe dönüştü.

Her yıl bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte, şaka yapmak isteyenler arama motorlarında en ilginç ve etkili fikirleri araştırmaya başladı.

Özellikle dijital çağın etkisiyle birlikte, klasik şakaların yerini daha yenilikçi yöntemler gündemde.

Bu yıl ise dikkat çeken en büyük trend, yapay zeka destekli şakalar oldu.

ChatGPT gibi araçlar sayesinde kişiye özel metinler, sahte mesajlar veya eğlenceli senaryolar kolayca hazırlanabiliyor.

Sevdiklerini şaşırtmak isteyenler için AI destekli eğlenceli şaka önerilerini derledik.

İşte, yapay zekalı 1 Nisan şakaları...

CHATGPT'DEN 1 NİSAN ŞAKA ÖNERİLERİ

1. “AI seni analiz etti” raporu

ChatGPT gibi bir araca arkadaşının özelliklerini yaz

“Buna komik bir karakter analizi yap” de

Sonucu PDF ya da görsel haline getir

Örnek içerik:

%92 geç kalma ihtimali

%78 gece atıştırma eğilimi

%100 kahve bağımlılığı

2. Ünlüden gelmiş gibi sesli mesaj

ElevenLabs gibi bir araçla ses üret

Kısa bir metin yaz: “Seni yeni projeme seçtim”

İpucu:

Mesajı WhatsApp’tan at ve 5–10 saniyelik kısa tut, daha inandırıcı olur

3. Fake haber sitesi görseli

Canva aç

“Breaking News” şablonu seç

Arkadaşın hakkında komik bir haber yaz

Örnek:

“Yerel genç, 3 gün boyunca diyet yaparak ailesini şoke etti”

Altına tarih, logo, ciddi fontlar ekle, gerçek hissi artar.

4. Sahte ekran görüntüsü (chat şakası)

Chat tasarımı yapan uygulamalar veya Canva kullan

Sanki biri onun hakkında konuşuyormuş gibi mesaj hazırla

Örnek:

“Bu çocuk gizli milyoner olabilir mi?”

5. “Telefon güncellemesi” şakası

Notlar uygulamasında veya görsel olarak sahte bir uyarı hazırla

Metin örneği:

“Yeni AI sistemi aktif edildi. Artık düşüncelerinizi analiz ediyoruz…”

Sonunda patlat:

“İlk sonuç: Çok acıktın”

6. AI ile mini video sürprizi

Nasıl yapılır?

Basit video araçlarıyla kısa bir klip oluştur

Arkadaşını “ünlü olmuş” gibi göster

Örnek senaryo:

“Yılın en tembel çalışanı ödülü…”

7. “AI geleceğini tahmin etti”

Nasıl yapılır?

Yapay zekâya şunu yaz:

“Bu kişi için komik bir gelecek tahmini yap”

Örnek:

“2032: Hâlâ alarmı ertelemeye devam ediyor”

8. Otomatik cevap veren “AI bot”

Arkadaşına “seni test ediyorum” de

Attığı her mesaja AI gibi analizli cevap ver

Örnek:

O: “Nasılsın?”

Sen: “Bu mesaj %64 sıkılmışlık içeriyor.”