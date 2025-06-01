İHA

Yozgatlı 24 yaşındaki Yasin Serkan Hokka, 2021 yılında gittiği Ukrayna'da 20 yaşındaki Lena Voıtannik ile tanıştı ve evlenme kararı aldı.

İkizini de geride bırakarak Hokka ile Yozgat'a gelen Ukraynalı gelin, bayramda yapılacak düğünleri için hazırlıklara başladı.

Türk kültürüne ve özellikle düğün geleneklerine hayranlığını dile getiren ve düğünlerinde Ege Zeybeği oynamak istediğini söyleyen gelin, eşiyle dans dersleri almaya başladı.

DÜĞÜNÜ İÇİN ZEYBEK ÖĞRENİYOR

Çift, düğün öncesi düzenli olarak dans provası yaparak Zeybek figürlerini öğreniyor.

Ukrayna'dan Yozgat'a geldiğini söyleyen Lena Voıtannik, yaklaşık 1,5 yıl önce okulda tanıştıklarını ve konuşmaya başladıklarını belirtti.

"TÜRKLER, UKRAYNALILARDAN DAHA İYİ İNSANLAR"

Ukrayna ile Türkiye arasında kültür farkı olduğunu, insanların kültür farklarından dolayı farklılık hissettiğini vurgulayan Lena Voıtannik, "Türkiye'deki insanlar çok iyi fakat Ukrayna'dakiler Türkiye'deki insanlar kadar değil. Türkiye'deki düğünleri Ukrayna'ya nazaran daha çok seviyorum. Çünkü Ukrayna'da biz sadece dans ediyoruz. Farklı kültürlerimiz, farklı oyunlarımız yok.

Türkiye'deki düğünler çok çeşitli kültür farkı ile benim daha çok hoşuma gidiyor. Alışmak biraz zor, Türkiye'ye ya da Türkiye'nin şartlarına insanlarına. Fakat Ukrayna'da da ailem eşim dostum olmasından dolayı benim için Türkiye'de olmak biraz zor" dedi.

"SAVAŞ VE YAŞAM ŞARTLARI YÜZÜNDEN YOZGAT'A GELDİK"

Ukrayna'da öğrenci olduğunu ve Mimarlık bölümünü bitirdiğini hatırlatan Yasin Serkan Hokka, bir iki sene okulu bitirdikten Ukrayna'da çalıştığını ifade etti. Okul esnasındayken de Lena ile tanıştığını vurgulayan Hokka, "Yaklaşık 1,5 yıl kadar bir ilişkimiz oldu. Daha sonra Türkiye'ye gelme kararı aldık. Hem savaş, hem de yaşam şartları zorlamaya başlamıştı. Türkiye'de baktık niyetimiz ciddi evlilik kararı aldık.

Evlenme teklifi yaptım iki ay önce ve Yozgat'ta yaşamaya karar verdik. Yaklaşık bir haftadır eğitim alıyoruz. Üç dört gün içerisinde bitireceğiz eğitimi. Türkiye'nin kültürel danslarını güzel ve etkileyici. Zaman alıyor ama değecek. Lena'nın bir kız kardeşi var düğüne bir aksilik çıkmak ise sadece o gelecek'' diye konuştu.

"ÇOK UYUMLU BİR ÇİFT"

Dans eğitimlerini veren ise Gülay Korkmaz şunları söyledi;

"Şu anda çok tatlı bir çiftimiz var. Gelinimiz Ukrayna'dan, oğlumuz da Yozgat'ın yiğitlerinden, çalıştırmak bana kısmet oldu. Başladık çok güzel gidiyor. Çok uyumlular, ben bu kadar beklemiyordum.

Zorlanırım diye düşündüm çünkü farklı bir kültürü öğreniyor gelin kızımız. Bilmediği dansları öğreniyor. Çok uyumlu eşi de çok yardımcı oluyor. İnşallah düğün günü çok güzel bir gösteri ile sahne alacaklar. ''