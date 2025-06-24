Zonguldak’ta 20 köyü birbirine bağlayan yolda yeni heyelan riski

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, geçtiğimiz yıl mart ayında etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede sel ve toprak kaymaları yaşanmış, yolun üst kısmına yakın bölgede ciddi hasar meydana gelmişti.

Yetkililerce 100 metre uzunluğunda istinat duvarı inşa edilmişti.

"10 AY ÖNCE YİNE HEYELAN MEYDANA GELDİ"

Ancak aynı bölgede yaklaşık 10 ay önce yeniden toprak oturmasıyla yeni bir heyelan oluştu.

Büyük Tekke köyü Muhtarı Murat Yaman, şöyle konuştu:

Bu yol çok işleyen bir yolumuzdur. Geçen sene Mart ayında oluşan toprak kayması sonrası Karayollarına bağlı ekipler bu bölgede 100 metre uzunlukta istinat duvar çalışmaları yaptı. Yaklaşık 10 ay evvel yine aynı yerde toprak oturması sebebiyle heyelan meydana geldi.

"UMUYORUZ BURADA TEKRAR KAYMA OLMAZ"

Yaman, köy konağı ve imam evinin yolun hemen yakınında yer aldığını ancak şu an için risk teşkil eden bir durum olmadığını belirterek şunları söyledi: