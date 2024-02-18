CHP'nin Hatay ilçe adaylarını tanıttığı programda Lütfü Savaş yer almadı CHP'nin düzenlediği tüm adaylarının tanıtıldığı ve ilçe belediye adaylarının büyükşehir adaylarıyla birlikte sahneye çıkarak Özgür Özel ile poz verdiği programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı.

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ensonhaber.com

CHP'de tüm tepkilere rağmen aday belirleme süreci tamamlandı.

Anket ve temayül yoklaması vaatleri ile çıkılan yolda CHP Genel Merkezi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, merkezden belirlenen adaylar büyük kavgalara yol açtı.

İstifalara ve protestolara neden olan sürecin sonunda Ankara'da tüm dayların tanıtıldığı bir program düzenlendi.

Programda il ve büyükşehir adayları, ilçe adayları ile birlikte sahneye çıkarak Genel Başkan Özgür Özel ile poz verdi.

Lütfü Savaş'ın adaylığı ilan edilmedi

Dikkat çeken ayrıntı ise sıra Hatay'a geldiğinde yaşandı.

Özgür Özel'in 'alternatifi yok' diyerek tekrar aday gösterdiği Lütfü Savaş ilan edilmedi.

Aday belirleme sürecinin başında Savaş'ın adı açıklanır açıklanmaz sadece Hatay'dan değil deprem felaketinin sorumlularından biri olduğu için tüm Türkiye'den tepkiler yükselmişti.

6 Şubat'ta yaşanan olaylar geri adım attırdı

Öyle ki bu tepkilere kulak asmayan CHP yönetimi, 6 Şubat'taki deprem felaketinin yıl dönümünde düzenlenen programda Lütfü Savaş'a ve şehre gelen İmamoğlu ve Özel'e karşı büyük protestolar düzenlenince geri adım attı.

Reklam filmine de almadılar

Adaylığının geri çekilmesi gündeme gelen Savaş geçtiğimiz günlerde Özel'in büyükşehir adayları ile hazırladığı reklam filminde de yer almadı.

Savaş'ın adaylığında halka rağmen direten CHP, tepkilerden sonra farklı isimlere de teklif götürdü.

Haluk Levent teklifi reddetti

Son olarak ünlü sanatçı Haluk Levent, kendisine teklif geldiğini ve teklifi reddettiğini açıkladı.

Böylelikle tüm adayların ilan edildiği programa kadar CHP yönetimi Hatay'da Lütfü Savaş'a alternatif bir aday bulamayarak yeni bir skandala imza attı.