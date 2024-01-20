İmamoğlu'nun beni arasın dediği kadın: 5 dakika sonra aradım ama o yine beni aramadı Murat Kurum'un konuştuğu ve İmamoğlu'nun "kurgu" dediği vatandaş yanıt verdi: İmamoğlu'nu aradım ama dönmedi

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.

Murat Kurum'un Eminönü ziyaretinde Pelin Şimşek adlı bir vatandaş, kentsel dönüşümle ilgili şikayetinden bahsederek, "Beykoz’da arsam var. 5 yıldan beri yıkıldı kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz, kurtarın bizi." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Kurum da, "Nisanda kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne iş varsa hepsini yaptık bitirdik. Büyükşehirde de 1 Nisan sabahı yapacağız." şeklinde yanıt vermişti.

İmamoğlu "kurgu" dedi, vatandaş yanıt verdi: "Aradım yine dönmedin"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Murat Kurum ile karşılaşıp derdini anlatan Pelin Şimşek hakkında "bu iş sağlam bir kurgu" sözlerini sarfetti, fondaş medya da mağduriyetini anlatan vatandaşa saldırmaktan geri durmadı.



Ancak Murat Kurum ile karşılaşıp derdini anlatan Pelin Şimşek, yaptığı açıklamayla İmamoğlu ve destekçilerini bir kez daha mahcup etti: