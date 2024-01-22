Levent Gültekin'den CHP'ye: Kendi seçmenlerine koyun muamelesi çekiyorlar CHP'de garanti görülen il ve ilçeler için parti içinde 'benim elimde kalsın' kavgasının devam ettiğini belirten Levent Gültekin, partide 'Bizim garanti gördüğümüz yere odun koysak kazanırız!' anlayışının hakim olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere kısa süre kalmasına rağmen CHP'de adaylık kavgaları devam ediyor.

Parti içinde kongrede kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli, 3 grup arasında büyük bir çekişme var.

Bu 3 grup da CHP'nin kazanması garanti yerler için kıyasıya br mücadele içerisinde.

Muhalif kulislere hakimiyeti ile bilinen gazeteci Levent Gültekin, CHP'deki bu kavgayı YouTube kanalında tüm yönleri ile masaya yatırdı.

Parti içinde 'Benim adamım olsun' kavgası ile aday belirleme sürecinin uzadıkça uzadığını belirten Gültekin, CHP'nin seçmenine koyun muamelesi yaptığını söyledi.

"Altın hisse kimin elinde kalacak kavgası veriyorlar"

Gültekin, şöyle konuştu:

"Şimdi adayları belirleyemiyorlar. İzmir'i açıklayamıyorlar. İstanbul'da Kadıköy, Ataşehir, Beşiktaş, Sarıyer... CHP'nin altın hisseleri diyorum ben bunlara... Bu bölgeler CHP'nin altın hissesi. Altın hisse kimin elinde kalacak kavgası veriyorlar. Yani Çankaya belirlenmiyor.

"Garanti gördükleri yeri rant kapısı görüyorlar"

Sebebi şu: Anket yaptılar da sonucu gördüler değil. Hangi grubun elinde kalacak? İmamoğlu da yaptırmıyor. İmamoğlu da İstanbul'da başkanları kendi atıyor. Kendi seçmeye çalışıyor. Ama bir anketle değil. Aynısını o da yapıyor. Aman benim adamım olsun.

Bunların kazanmak diye bir derdi yok. Garantili yeri, yani İzmir, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya'yı... Garanti gördükleri yeri rant kapısı görüyorlar.

"Odun koysak kazanırız"

Niye? 'Bizim garanti gördüğümüz yere odun koysak kazanırız! Odun!' Aslında kendi seçmenlerine koyun muamelesi çekiyorlar.

Halbuki yapacağı şey çok basit. Çankaya'da bir anket yaparsın. Sorarsın seçmene. Kazanmak ve iş yapmak istiyorsan açıklarsın çok zor bir şey değil ki.

"Kimi korsak kazanır duygusu var"

Hatay'da anket yaptırdı. Bütün tepkilere rağmen aday koydu. Hatay'da yaptırıyorsun da Çankaya'da neden yaptırmıyorsun? İzmir'de Bakırköy'de neden yaptırmıyorsun? Çünkü oralar garanti. Kimi korsak kazanır duygusu var."

"Muhalefetin elinde nasıl rehin kaldık"

Gültekin, aday belirleme konusunda CHP ve AK Parti arasındaki farkı ortaya koymak için de bir kulis bilgisi paylaştı.

AK Parti'de bir önceki dönem aday yapılmayan ve yeni dönem için anketlerde adı çıkan ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl ikna ettiğini anlatan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Tayyip Erdoğan nasıl çalışıyor görelim. İkisine bakın ve niye bu adamın kazandığını anlayın. Niye biz 20 yıldır bu muhalefetin elinde rehin kaldığımız anlaşılsın diye anlatıyorum bunu.

İstanbul'un bir ilçesinde Tayyip Erdoğan, 2019'dan önceki belediye başkanından bir şey istiyor. Adını vermeyeceğim ilçenin. Belediye başkanı da bunu yapmıyor.

2019'da o adamı aday yapmıyor o ilçeden. Ve 2019'da o ilçeyi AK Parti kaybediyor. Kaybediyor ama o zaman kaybedeceğini bilmiyor. Biz oyu parti olarak alıyoruz duygusu ile onu aday yapmıyor.

"Anketlerden ismi çıkan ismi ikna ediyor"

Bu seçimde anket yaptırıyor, o adamın ismi çıkıyor. Önce partiden üst düzey yöneticileri gönderiyor bu ama gidin ikna edin'. Adam ne diyor? 'Siz beni harcadınız ben aday olmuyorum.."

İl başkanını gönderiyor 'Gidin ikna edin'. Kafaya koymuş ya İstanbul'u almayı, o ilçeyi kazanmak istiyor ya... İl başkanı gidiyor.

"Tayyip Erdoğan'ın kendisi arıyor"

Bu arkadaş diyor ki, 'Olmuyorum. Beni harcadınız'. Tayyip Erdoğan'ın kendisi arıyor. Ne diyor adama biliyor musun: 'Ben mi geleyim sen mi gelirsin?' O da 'Yok efendim siz zahmet etmeyin ben gelirim' diyor.

'O da git o zaman aday ol' diyor. Dün o adamın adını açıkladı. Çok basit anket yapıyor. Halk diyor ki 'bunu istiyoruz.'

'Ben Cumhurbaşkanıyım onun ayağına gitmem' demiyor. Adam böyle pragmatik. Şimdi sen burada parti içi çeteler İzmir kimde kalsın kavgası veriyor."