Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.
Sandığın seçmenin önüne gelmesine yaklaşık 2,5 ay kala Ensonhaber ekibi sahada...
Mayıs ayındaki genel seçim öncesinde olduğu gibi Türkiye genelinde ses getiren röportaj ve haberlere imza atan ekibimiz, yerel seçim öncesinde de iddialı röportajlarına devam ediyor.
Bu kapsamda muhabirlerimizden biri Üsküdar'daydı...
Üsküdar'da Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu sorusu
Üsküdar sokaklarında seçmene, gelecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için hangi adaya oy verecekleri sorusunu yönelttik.
"Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna art arda cevaplar geldi.
Bir Üsküdar sakininin açıklamalı cevabı ise dikkat çekti.
"AK Parti hizmetleri süper ama İmamoğlu'na vereceğim"
AK Parti hizmetlerinin üst düzey olduğunu belirten Üsküdarlı kadın, tercihini ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağını söyledi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ilçeye sunduğu hizmetlerden memnuniyetini dile getiren kadın, tercihini ideolojik görüşüne göre kullanacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"Laik Cumhuriyet'i kurmamız lazım"
"Neden çünkü laik Cumhuriyet'i kurmamız lazım. Ne olursa olsun. Hizmette AK Parti süper, burada Üsküdar Belediyesi. Ama dünya görüşü, gelecekten duyduğumuz kaygılar dolayısıyla bence İmamoğlu."
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