İBB yönetimi, Kadıköy'de Türk işçilerin Avrupa'ya göçünü temsil eden 'Umuda Yolculuk Anıtı'nı açtı.

CHP belediyeciliğinin simgesi haline gelen heykellere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da Türk işçilerin Avrupa'ya göçünü simgeleyen 'Umuda Yolculuk Anıtı', Kadıköy İskele Meydanı'na dikildi.

ANIT FİKRİ HOLLANDALI TÜK GAZETECİDEN

İskele Meydanı'ndaki anıt için düzenlenen törene Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) Başkanı Nevzat Cingöz, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anıt fikrini ortaya attığı belirtilen Hollandalı gazeteci ve TV programcısı Ömer Hünkar Ilık ve davetliler katıldı.

CHP'den İstanbul'a yeni heykel-Video

CHP'den İstanbul'a yeni heykel VİDEO

BENZERİ HOLLANDA'DAKİ TÜRKLER TARAFINDAN DİKİLDİ

1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya toplu göçün en ağır yükünü çeken birinci kuşak işçilere saygı amacı taşıyan "Umuda Yolculuk" anıtının benzeri yine Hollanda'daki Türkler tarafından 2014 yılında Rotterdam'da dikilmişti.

FİNANSÖRÜ TÜRK-HOLLANDALI GİRİŞİMCİLER

Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonunun girişimleri, Doç. Dr. Nevzat Cingöz'ün öncülüğü ve Zeki Baran'ın proje başkanlığını yaptığı anıtın; tasarımı, dökümü İzmir'de yaşayan heykel sanatçıları Zafer Dağdeviren, Ali Yaldır ve Derya Ersoy tarafından yapıldı. 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki anıt, Türk-Hollandalı girişimciler tarafından finanse edildi.