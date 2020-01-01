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Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

Aydıncık ilçesinde, 1 milyon 500 bin lira harcayarak, büyükbaş hayvan yetiştirme işine giren Hamdi Bozkurt, 1 kilometre uzaklıktaki şebekeden mandırasına elektrik hattı çektiremedi.

DHA | 01.01.2020 - 02:21..
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Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği parayı ve babadan kalan mal varlığını büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine yatıran 34 yaşındaki Hamdi Bozkurt, iki kardeşiyle birlikte 3 yıl önce Avusturya’dan 50 damızlık simental cinsi büyükbaş hayvan getirerek, mandırasını kurdu.

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

DEVLETTEN HİBE ALMADAN MANDIRA SAHİBİ OLDU

Bozkurt, devletten hibe almadan tesisine inşaat ve hayvanları satın alma bedeli olarak 1 milyon 500 bin lira harcama yaptı.

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

"ABONE AZ" DEYİP ELEKTRİĞİNİ VERMEDİLER

Bozkurt, tesise elektrik çektirmek için proje hazırlatarak, elektrik kurumuna müracaat etti. Ancak elektrik şirketi, aynı yerde en az 5 abone olması gerektiğini söyleyerek, olumsuz cevap verdi.

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

"KAYIP KAÇAK BEDELİ ÖDEMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Bozkurt, tesisin elektrik ihtiyacını şimdilik komşu tarladaki tarımsal sulama elektriğinden karşıladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün işlemlerimizi tamamladık, ruhsatımızı aldık. Ancak bir türlü elektrik ve suyumuzu alamadık. Elektrik hattı tesisimize 1 kilometre mesafede. Projemizi hazırlayıp ilgili elektrik kurumuna veriyoruz, ret cevabı geliyor. Belediye de suyumuzu vermiyor. Çok mağdur olduk. Komşumuz elektriği kestiği anda karanlıkta kalırız. Ayrıca her ay kayıp kaçak bedeli bin lira ödüyoruz. 600-700 lira da elektrik ücreti geliyor. Elektrik dağıtım şirketi bize bir kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor. Şahsi olarak trafo kurup, elektrik almamız maddi imkanlarımızı aşıyor. Biz 3 kardeş olarak bütün paramızı tesise harcadık. Hat parasını verecek durumumuz yok. Bunun için damızlık hayvanlarımızı satmamız gerekiyor."

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

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