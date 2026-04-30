Amasya'da kamyondan kopan tekerin mağazaya girdiği anlar kameraya yansıdı

Amasya'da korkutan kaza...

Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan Tuncer Saatci yönetimindeki kamyonun sol arka tekeri bir anda kopup savruldu.

CAM DOLABA ÇARPIP DURDU

Hızla ilerleyen teker mobilyacılar sitesindeki bir mağazanın camını kırıp içeri daldı.

Davetsiz misafir teker cam kenarındaki dolaba çarparak durabildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Olayın yaşandığı yere polis ekipleri gelerek inceleme başlattı.

Tekerin camda kocaman bir delik açtığı anlarda gürültünün kopmasıyla mağazanın içerisindekiler büyük panik yaşadı.

"NEYSE Kİ CANA DEĞİL CAMA GELDİ"

Yaşananları anlatan mağaza yöneticisi Makbule Ayrıç, "Şiddetli bir sesle yerimizden irkildik. Baktık ki mağazamızın içine kamyon tekeri girmiş.

Neyse ki cama geldi. Cana gelmedi. Ekip arkadaşlarıma ya da herhangi bir müşteriye bir şey olmadı" diye konuştu.