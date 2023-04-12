Balıkesir'de oğlunun tartıştığı kişilere pompalıyla ateş etti İki arkadaş kız meselesinde çıkan tartışmada arkadaşlarının babasının pompalı saldırısına uğradı. 1 kişi hayatını kaybederken birinin de tedavisi devam ediyor.

DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Arda Y., babasının sahibi olduğu kahvehaneye gitti.

Bu sırada müşterilerden Rojhat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ ile tartıştı.

Kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Arda Y., durumu babası Necati Y.'ye bildirdi.

2 kişiye pompalıyla saldırdı

Bunun üzerine Necati Y. yanına pompalı tüfek alarak otomobille kahvehaneye gitti.

Pompalı tüfekle araçtan inen Necati Y., Rojhat Kaçmaz ve Mahsun Avağ'ya ardı ardına ateş etti.

2 kişi yaralandı

Çevredekilerin panik ve korku içerisinde kaçıştığı olay sırasında saçmaların isabet ettiği Rojhat Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Mahsun Avağ ise kaçmaya çalıştı.

Necati Y., daha sonra peşinden gittiği Mahsun Avağ'ya da ateş ederek yaraladı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan olay ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise yaralı olan Kaçmaz ve Avağ, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 kişi hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Kaçmaz hayatını kaybederken, saçmaların bacaklarına isabet ettiği Avağ'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.

Baba ve oğlu teslim oldu

Olay yerinde teslim olan Arda Y. ve babası Necati Y., gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.