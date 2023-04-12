Balıkesir'in Edremit ilçesinde Arda Y., babasının sahibi olduğu kahvehaneye gitti.
Bu sırada müşterilerden Rojhat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ ile tartıştı.
Kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Arda Y., durumu babası Necati Y.'ye bildirdi.
2 kişiye pompalıyla saldırdı
Bunun üzerine Necati Y. yanına pompalı tüfek alarak otomobille kahvehaneye gitti.
Pompalı tüfekle araçtan inen Necati Y., Rojhat Kaçmaz ve Mahsun Avağ'ya ardı ardına ateş etti.
2 kişi yaralandı
Çevredekilerin panik ve korku içerisinde kaçıştığı olay sırasında saçmaların isabet ettiği Rojhat Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Mahsun Avağ ise kaçmaya çalıştı.
Necati Y., daha sonra peşinden gittiği Mahsun Avağ'ya da ateş ederek yaraladı.
O anlar kaydedildi
Yaşanan olay ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise yaralı olan Kaçmaz ve Avağ, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 kişi hayatını kaybetti
Durumu ağır olan Kaçmaz hayatını kaybederken, saçmaların bacaklarına isabet ettiği Avağ'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.
Baba ve oğlu teslim oldu
Olay yerinde teslim olan Arda Y. ve babası Necati Y., gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.