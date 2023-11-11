Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 kişi tutuklandı Bingöl ve Tekirdağ’da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İHA

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silah terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaklaşık 9 aylık bir çalışma yürüttü.

20 şüpheliye operasyon düzenlendi

Çalışma çerçevesinde 20 şüpheliyi tespit eden emniyet ekipleri, Bingöl ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda kapsamında, Bingöl ve Tekirdağ’daki toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada 16 tabanca mermisi, 4 fişek, çok sayıda doküman, terör örgütü mensuplarına ait poster ve fotoğraf, dijital materyal, örgüt finansmanında kullanılacağı değerlendirilen 10 bin 410 dolar, 235 euro, 20 İngiliz sterlini ve 14 bin 775 lira ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü serbest bırakılırken, 2’si adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltında olan A.S, A.N, M.S, S.D. ve Ü.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)