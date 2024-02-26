İstanbul'da korkutan yangın: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler tüm binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 19 kişiyi kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 4 katlı bir binanın depo olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa süre içinde tüm binayı sardı.

Binada mahsur kaldılar

Güçlükle nefes alan bina sakinleri balkonlara çıkarak yardım istedi.

Çevredeki komşu binadaki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürürken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

19 kişi kurtarıldı

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu yabancı 19 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı.

2 kişi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenenler olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)