İstanbul'da virajı alamayan tır park halindeki aracın üzerine devrildi
İHA

İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü.

Esenyurt ilçesinde tekstil malzemesi yüklü tır, ürünleri teslim etmeye gittiği sırada virajı almakta zorlandı.

Aracın üzerine devrildi

Uzun süre dönüş yapmaya çalışan tır, virajı alamayınca park halindeki aracın üstüne devrildi.

Can kaybı yaşanmadı

Yaşanan kaza paniğe yol açarken, herhangi can kaybı yaşanmadı.

Tırda ve devrildiği araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır yoldan kaldırıldı

İhbar üzerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda tır, devrildiği aracın üzerinden kaldırıldı.

O anlar kamerada

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Ekipler olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)