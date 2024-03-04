İstanbul'da virajı alamayan tır park halindeki aracın üzerine devrildi

İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü.
Esenyurt ilçesinde tekstil malzemesi yüklü tır, ürünleri teslim etmeye gittiği sırada virajı almakta zorlandı.
Aracın üzerine devrildi
Uzun süre dönüş yapmaya çalışan tır, virajı alamayınca park halindeki aracın üstüne devrildi.
Can kaybı yaşanmadı
Yaşanan kaza paniğe yol açarken, herhangi can kaybı yaşanmadı.
Tırda ve devrildiği araçta büyük maddi hasar meydana geldi.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tır yoldan kaldırıldı
İhbar üzerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda tır, devrildiği aracın üzerinden kaldırıldı.
O anlar kamerada
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Ekipler olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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