Narin cinayetine ilişkin korkunç senaryolar gündemde Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin'in eve girdiğinde, amcası, amcasının eşi ve annesini uygunsuz bir durumda gördüğü için öldürüldüğü iddia edildi.

Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın neden öldürüldüğünü merak ediyor.

Yayın yasağının kalkmasıyla birçok iddianın yazılıp çizildiği cinayetle ilgili yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ANNESİNİ, AMCASINI VE YENGESİNİ UYGUNSUZ HALDE GÖRDÜ

O gün Kur’an kursundan çıkan Narin’in eve geldiği ve annesi ile amcasına uygunsuz şekilde yakaladığını söylenmişti.

Bu iddianın yanında daha da yüz kızartan bir iddia öne sürüldü:

Narin eve geldiğinde annesini, amcasını ve amcasının eşini uygunsuz bir durumda gördü. Bunun üzerine olayın duyulmaması için küçük çocuğu öldürmeye karar verdiler.

ANNE VE AĞABEY DAHİL 9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) ve R.A. (15) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE İLE SUÇLANIYORLAR

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran'ın "Suç delillerini yok etmek", diğer 6 şüphelinin ise "Suçluyu kayırma ve suç delilerini yok etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu,

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.

ifadelerini kullanmıştı.

AMCA VE CESEDİ TAŞIYAN İTİRAFÇI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.