Şanlıurfa'da düğün sevinci yarım kaldı: 2 ölü, 1 kayıp Şanlıurfa'da düğüne giderken sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kaybolan 1 kişinin daha olduğu kazayla ilgili hem soruşturma hem de arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Üçdirek Mahallesi'nde düğüne gidenlerin sevinci yarım kaldı.

Düğüne giden ve içerisinde dört kişinin olduğu araç, sulama kanalına devrildi.

Kerim Y.’nin kullandığı otomobil akıntıya kapılırken, kazayı görenler ekiplere haber verdi.

İki kşi boğuldu, sürücü kurtuldu

Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise boğularak hayatını kaybetti. Akıntıya kapılarak kaybolan Şevket Baykuş’u bulma çalışmaları ise devam ediyor.

Olayı duyan şahısların yakınları ile vatandaşlar, bölgeye akın etti. Ekipler tarafından çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.