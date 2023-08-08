Şanlıurfa'da yorgun mermi yaraladı: Suriye tarafından geldi Bahçede ailesiyle oturan bir adam Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

İbrahim Bakır, ailesiyle birlikte bahçede oturan bir anda kanaması oldu.

Bakır'ın Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun merminin eline ısabet etmesi sonucu yaralandığı belirlendi.

Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Bunun ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı.

"Suriye tarafından geldi"

Olayın nasıl yaşandığını anlatan İbrahim Bakır, "Suriye tarafında çatışma sesleri geldi. Yemek sofrasındaydım, baktım birdenbire kanama oldu. Hissetmedim, sonradan kanama oldu, hastanede gözlerimi açtım. Ailemle birlikte yemek yiyorduk, misafirlerim de vardı. Su içmek için elimi kaldırdım. Bir baktım kanama var. Suriye tarafından geldi.” diye konuştu.

Sağlık durumu iyi

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.