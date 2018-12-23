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Ankara'da motor ile taksi çarpıştı

Ters istikamete giren motorsiklet o esnada seyir halinde olan taksiyle çarpışınca motor sürücüsü yaralandı.

İHA | 23.12.2018 - 08:37..
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Çankaya ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, Bülbülderesi Caddesi üzerinden Kolej istikametinde ters yönde seyreden 34 NVU 77 plakalı motosiklet, Libya Caddesi kesişiminde Seyranbağları yönünde ilerleyen Osman K.’nin kullandığı 06 T 6906 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

HAREKETSİZ KALDI

Kazada savrulan motor sürücüsü yaralanarak yerde hareketsiz kaldı.
Kazayı gören polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra noktaya gelen sağlık ekipleri, yaralı motor sürücüsünü kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Ankara'da motor ile taksi çarpıştı

DAVACI OLACAK

Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluşurken, Bülbülderesi Caddesinin bir şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Yolda işaretleme yapan polis, araç geçişinin tek şeritten kontrollü olarak verilmesini sağladı.

Yaralı halde hastaneye kaldırılan, ters yönden gelen motor sürücüsünün, taksi şoföründen davacı olacağını söyledi.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Ankara'da motor ile taksi çarpıştı

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