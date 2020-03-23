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Apple, ABD ve Avrupa'ya maske yardımı yapacak

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin ABD ve Avrupa ülkelerine maske yardımında bulunacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 11:11..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, birçok ülkede sağlık ekipmanlarının tükenmesine neden oldu. Bu nedenle dünya çapındaki birçok şirket, yeni ekipman üretebilmek için mücadele veriyor.

Örneğin Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, koronavirüs nedeniyle artan maske talebini karşılayabilmek için Avrupa ülkelerine 2 milyon maske bağışlama kararı almıştı.

apple

APPLE DA MASKE BAĞLAYACAK

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin ABD ve Avrupa'daki ülkelere milyonlarca maske yardımı yapacağını açıkladı. Her ne kadar Cook, herhangi bir rakam belirtmese de geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Apple'ın kendilerine 2 milyon maske yardımında bulunduğunu belirtmişti.

Apple Card kullanıcılarının da harcamalarını erteleyen Apple, ayrıca koronavirüs ile mücadelede 15 milyon dolarlık harcama yapmıştı.

Instagram: @eshteknoloji


Apple, ABD ve Avrupa'ya maske yardımı yapacak

Apple, ABD ve Avrupa'ya maske yardımı yapacak

Apple, ABD ve Avrupa'ya maske yardımı yapacak

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