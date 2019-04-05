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Asus'un Zenfone 6 serisine ait yeni bir telefonu ortaya çıktı

Asus'un 16 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlandığı Zenfone 6 serisine ait yeni bir akıllı telefon görüntülendi.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 17:01..
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Asus'un Zenfone 6 serisine ait yeni bir telefonu ortaya çıktı

Asus, 16 Mayıs'ta İspanya'nın Valencia kentinde düzenleyeceği bir etkinlikte amiral gemisi Zenfone 6 serisini tanıtacağını onayladı . Bu hafta, ASUS_I01WD model numarasına sahip yeni bir Asus Zenfone 6 serisine ait telefon ortaya çıktı.

Full HD + (2340 × 1080 piksel) 19: 5: 9 en boy oranına sahip bir ekran ile gelecek olan telefon, Zenfone 5 serisinden farklı olarak bir damla çentiğine sahip olabilir.

asus

Snapdragon 855 gibi oldukça üstün bir işlemciye sahip olacak Asus'un yeni telefonu, muhtemelen Asus Zenfone 6z olarak adlandırılacak. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Asus Zenfone 6z kamera konusunda da oldukça iddialı gelecek gibi görünüyor. Söylentilere göre telefonun önünde ve arkasında 48 MP kameralar bulunacak.

AnTuTu'da 363,172 gibi oldukça yüksek bir puan alan telefon, daha yüksek RAM ve depolama seçenekleri ile de gelebilir. Telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

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