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Ataşehir'de toplanmayan çöpler

İstanbul Maltepe'de toplanmayan çöplerin oluşturduğu manzaranın bir benzeri, Ataşehir'de yaşanıyor. Ensonhaber Whatsapp hattına gönderilen fotoğraf ve videolar durumu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 10:10..
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Ataşehir'de toplanmayan çöpler

İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan çöp sorunları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Maltepe Belediyesi'nde temizlik işçilerinin başlattığı grev sonrası çöpler toplanmamış, ilçenin birçok noktasında çöp tepeleri oluşmuştu.

Benzer görüntüler, Ataşehir Belediyesi'nin görev alanındaki sokaklarda da görülüyor.

ÇÖP, ÇÖP, ÇÖP

Ensonhaber Whatapp hattına gönderilen görüntülerde, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde toplanmayan çöpler görülüyor.

Konteynerlerden taşan çöpler etrafa saçılmış halde duruyor ve sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

Ataşehir Esatpaşa'da sokaklar çöp içinde VİDEO

Ataşehir'de toplanmayan çöpler

Ataşehir'de toplanmayan çöpler

Ataşehir'de toplanmayan çöpler

Ataşehir'de toplanmayan çöpler

Ataşehir'de toplanmayan çöpler

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