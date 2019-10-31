Ataşehir'de toplanmayan çöpler

1 Dünya'nın en yaşlı kadını 123 yaşında öldü Rusya'nın son çarı II. Nicholas'nın tahta çıkmasından 2 ay önce, 1896'da doğan Tanzilya Bisembeyeva hayatını kaybetti.

2 9 ayda Türkiye'ye 41,6 milyon kişi geldi Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti.

3 Karavayev: Fenerbahçe sayesinde ev satın aldım 2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Karavayev, sarı-lacivertli kulüp sayesinde ev sahibi olduğunu söyledi.

4 Bakan Akar, Suriye sınırını denetledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri inceledi.

5 Ağrı'da kaza: 1 ölü Patnos ilçesinde Ezrafil Bucak, yaptığı kaza sonucu kullandığı aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

6 Ricky Martin yine baba oldu Dördüncü kez baba olan Ricky Martin, bebeğinin ismini sosyal medya hesabından açıkladı.