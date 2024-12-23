1 Ocak’ta başlıyor: O sürücülere akaryakıt indirimli verilecek

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Gaziantep'in İslahiye Kaymakamlığı tarafından, motosiklet kazalarının yarattığı can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla atılan adım dikkat çekti.

İslahiye ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonları özelinde yapılacak uygulamayla birlikte 1 Ocak 2025 itibariyle o sürücülere yüzde 5 oranında akaryakıt indirimi uygulanmaya başlayacak.

Kaymakamlık tarafından motosiklet sürücülerine yönelik hayata geçirilen bu yeni proje kapsamında önemli bir teşvik sağladığını da duyuruldu.

1 OCAK’TA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen protokol ile 9 akaryakıt işletmesi sahibi, kask takarak yakıt alan motosiklet sürücülerine 3 ay boyunca yüzde 5 indirim yapacak.

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan söz konusu uygulamayla birlikte, sürücüleri kask takmaya teşvik ederek trafik güvenliğini artırması amaçlıyor.

Kaymakam Soylu uygulama hakkında, “Yılbaşından itibaren 3 ay süreyle kaskını takarak akaryakıt istasyonuna gelen hemşehrilerimiz, yüzde 5'lik indirimden faydalanacaklar ve bu indirimden çok kısa süre sonra da kask alacak para çıkar diye düşünüyorum. Projeye destek olan akaryakıt istasyonu sahiplerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." İfadelerine değindi.