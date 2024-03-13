13 Mart 2024 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Bugünün altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki altın bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum...

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Altın fiyatlarında görülen yükseliş trendi, pek çok kişinin dikkatini çekiyor.

Güncel altın fiyatları, birçok kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

Hem altını olanlar hem de altın yatırımı yapmayı düşünenler, sürekli olarak piyasadaki güncel fiyatlarını araştırıyor.

Arama motorlarında, 'Gram altın ne kadar?' ve 'Çeyrek altın ne kadar?' gibi sorular oldukça popüler hale geldi.

13 Mart 2024 tarihine gelindiğinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altının güncel fiyatları da büyük bir merak konusu haline geldi.

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.227,68 TL

Satış: 2.228,04 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.852,32 TL

Satış: 3.941,69 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.410,00 TL

Satış: 16.945,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.680,57 TL

Satış: 7.883,37 TL

Altın ons

Alış: 2.158,96 Dolar

Satış: 2.159,27 Dolar