14 Mart reyting sonuçları: Cuma günlerinin rekortmeni yine zirvede!

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti birinci sırayı kaptı. Esra Erol’da ikinci sıraya yerleşti. Yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar ise üçüncü sıraya yerleşti.