18 Ocak reyting sonuçları: Hudutsuz Sevda Survivor All Star'ı devirdi

ensonhaber.com
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
17 Ocak Çarşamba reyting sonuçları
Total’de 1. sırada FOX’ta izleyici ile buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “Survivor All Star”, 3. sırada ise atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı yer aldı.
AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada “Hudutsuz Sevda”, 3. sırada ise “Sakla Beni” yer aldı.