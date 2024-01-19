18 Ocak reyting sonuçları: Hudutsuz Sevda Survivor All Star'ı devirdi 18 Ocak 2023 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 Ocak Çarşamba reyting sonuçları

Total’de 1. sırada FOX’ta izleyici ile buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “Survivor All Star”, 3. sırada ise atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada “Hudutsuz Sevda”, 3. sırada ise “Sakla Beni” yer aldı.