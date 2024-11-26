20 bin sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Göreve başlama tarihi…

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama süreci tamamlandı. 23 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen atamaların arından öğretmenlerin göreve başlayacağı tarihler merak ediliyor.

Ataması gerçekleşen binlerce öğretmenin görev tarihleri konusunda araştırmaları hız kazandı. MEB atama takvimine göre öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren görevlerine başlayacak.

Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecek. 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik daha önce değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." demişti.