20 Haziran’da başlıyor: Akıllı telefonlar ve tabletler için yeni zorunluluk!

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Avrupa Birliği (AB) tarafından beyaz eşya satışlarında uygulanan zorunluluk akıllı telefon ve tablet satışlarından da devreye alınıyor.

20 Haziran 2025 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak olan yeni zorunlulukla birlikte Avrupa’da satışı yapılacak tüm yeni akıllı telefon ve tabletlerin kutularında 'enerji verimliliği, pil performansı, yazılım desteği ve tamir edilebilirlik' gibi bilgileri içeren etiketler kullanılacak.

Söz konusu yeni uygulamayla birlikte enerji verimliliği etiketlerinin artık yalnızca beyaz eşya gibi ürünlerle sınırlı kalmayacak.

DAHA BİLİNÇLİ TERCİHLER YAPILABİLECEK

Akıllı cihazlara yönelik geliştirilen bu etiketleme adımıyla, kullanıcıların ürün tercihinde daha bilinçli karar verebilmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan kriterlere göre; üreticilerin cihazları darbelere, toza ve suya karşı dayanıklı şekilde üretmesi gerekiyor.

Ayrıca cihazlarda kullanılan bataryaların, en az 800 tam şarj-deşarj döngüsünden sonra dahi kapasitesinin en az yüzde 80’ini koruyabilmesi şart koşulacak.

Aynı zamanda bu etiketleme sistemi, bir cihaz satıştan kalktıktan sonra yedi yıl boyunca yedek parça sağlaması ve bu parçaları en geç 5 ila 10 iş günü içinde temin edebilmesini sağlayacak.

YALNIZCA O CİHAZLARI KAPSAYACAK

Söz konusu uygulamanın, 2025 öncesinde satışa çıkan ürünleri kapsam dışında bırakıyor. Ayrıca bu yeni etiket sisteminin, yalnızca Avrupa pazarıyla sınırlı kalmayıp dünya genelinde de standart haline gelmesi bekleniyor.