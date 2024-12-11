2024 yılının en çok aranan dizileri belli oldu! Yayın hayatına veda eden o dizi zirveye yerleşti

Haber Merkezi

Yıl sonu yaklaşıyorken birçok platform 2024 verilerini paylaşmaya başladı. Günlük hayatımızın artık büyük bir parçası olan internet üzerinden yapılan araştırmalarda popüler olan konularda Google tarafından paylaşılan verilerle birlikte belli oldu.

Google tarafından paylaşılan verilerde, Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında listelendi.

Listelenen bu başlıklar arasında yer alan en çok aratılan dizilerde zirvede yer alan dizi şaşırtmayı başardı. Yayın hayatına veda etmesine rağmen en çok arananlar listesinin ilk sırasında yer alan dizi bakın hangisi oldu.

EN ÇOK ARANAN DİZİLER…

10- BİR GECE MASALI

9- PRENS

8- BAHAR

7- MAHSUN J

6- DEHA

5- ŞAHANE HAYATIM

4- HUDUTSUZ SEVDA

3- İNCİ TANELERİ

2- KIZIL GONCALAR

1-GADDAR