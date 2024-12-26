2025 Devlet Memurları Kanunu nedir, içeriği nelerdir? Milyonları ilgilendiriyor...

Yağmur Dinç

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, devlet memurlarına yönelik önemli düzenlemeler içeren “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı.

Bu düzenleme, kamu personel rejimine dair köklü değişiklikleri içeriyor.

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni kanun teklifine dair tüm detaylar ise netlik kazandı.

Kanun çerçevesinde, disiplin cezası almayan memurlar için kariyer avantajları ve farklı çalışma modellerine yönelik düzenlemeler öne çıkıyor.

Peki, Devlet Memurları Kanunu nedir, hangi maddeleri içerir? Yanıtı haberimizde...

DEVLET MEMURLARI KANUNU 2025

Teklife göre, ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek.

Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak.

Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Sözleşmeli personel statüsünden memur kadrolarına atananlara, herhangi bir disiplin cezası almamaları kaydıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenleme, daha önce söz konusu statü geçişini hükümde belirtilen kanunlar çerçevesinde yapanlara, geçmişe dönük faydalandırılmaksızın uygulanacak.